Il mercato della Juventus si concentra sulla ricerca di nuovi mediani, con particolare attenzione a Pellegrini e Lobotka. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto centrale e migliorare la qualità del reparto mediano. Nel frattempo, circolano voci su un possibile interesse per un centrocampista proveniente dal Lione, anche se non sono stati confermati dettagli ufficiali. Le trattative continuano a tenere banco tra rumors e sondaggi.

Torino, 22 aprile 2026 – Il centrocampo, da sempre, è il reparto chiave di una squadra. La doppia fase tattica, nella zona centrale, cioè quella di raccordo tra difesa e attacco, fa la differenza e le fortune (o i meriti) di un allenatore, ed è per questo che tutti coloro che hanno un centrocampo buono ottengono grandi risultati. Il calcio moderno è diventato sempre più totale, con attaccanti che difendono e portieri che impostano, ma l’equilibrio sostanziale passa dal mezzo, da coloro che devono fare filtro, mantenere le giuste distanze tra i reparti e infine dare anche qualità con la palla tra i piedi. Non si chiamano più registi, un termine considerato vetusto dai sacri testi di Coverciano, ma di certo i centrocampisti restano il fulcro di una squadra di calcio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, caccia ai mediani: occhi su Pellegrini e Lobotka. Elkann pensa al Lione?

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