In sintesi, è un incontro tra allievo e maestro, con Alfa che in Jovanotti trova «il mio artista preferito di sempre», viceversa l’altro ha un piccolo replicante e forse bastone della vecchiaia, certo guida per muoversi in questa giungla, d’altronde per entrambi si parla di un pop in cui tirare fuori la migliore versione di sé, da l’ottimismo è il profumo della vita. Insomma, la compatibilità di base esiste. Di più: già nel 2025, con Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e di Max Pezzali, si è dimostrato che questo connubio tra vecchio e nuovo funziona, è win-win. Il venerabile maestro si rilancia tra i giovani: Jovanotti in... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jovanotti e Alfa pubblicano Buon vento, sarà l’estate dell’ottimismo?

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