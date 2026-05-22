Jones cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool | due club di Premier provano a fare concorrenza all’Inter!
L'interesse per il centrocampista del Liverpool è aumentato con l'interesse di due club di Premier League, che cercano di convincerlo a trasferirsi. Nonostante le offerte provenienti dall'Inghilterra, il giocatore avrebbe come priorità l'Inter, che continua a essere la sua destinazione principale. La trattativa tra i club e il calciatore si sta sviluppando in queste settimane, con confronti tra le parti per definire il futuro del centrocampista. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.
di Paolo Moramarco Jones, cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool: dalla Premier due club fanno con correnza all’Inter, che però resta la sua meta preferita. Nonostante Manu Koné resti il principale obiettivo dell’ Inter per il centrocampo, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, come riportato da TeamTalk. Secondo la testata britannica, il 25enne inglese sarebbe sempre più propenso a un trasferimento in Italia, mentre cresce l’incertezza sul suo futuro a lungo termine con i Reds. Situazione contrattuale e opportunità di mercato. Jones, considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio del Liverpool, ha poco più di 12 mesi di contratto residuo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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