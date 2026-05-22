Jones cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool | due club di Premier provano a fare concorrenza all’Inter!

L'interesse per il centrocampista del Liverpool è aumentato con l'interesse di due club di Premier League, che cercano di convincerlo a trasferirsi. Nonostante le offerte provenienti dall'Inghilterra, il giocatore avrebbe come priorità l'Inter, che continua a essere la sua destinazione principale. La trattativa tra i club e il calciatore si sta sviluppando in queste settimane, con confronti tra le parti per definire il futuro del centrocampista. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.

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