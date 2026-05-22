Johnny Depp allarme nella villa di West Hollywood | la polizia interviene per una sospetta stalker

Nella zona di West Hollywood, la villa di un noto attore è stata coinvolta in un episodio di molestie che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia è arrivata sul posto per gestire la presenza di una persona sospettata di comportamenti molesti nei confronti del proprietario della casa. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla presenza o le azioni della persona coinvolta. L’intervento è avvenuto nel corso di una giornata senza altre particolarità segnalate.

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La celebre villa di Johnny Depp a West Hollywood è diventata teatro di un nuovo episodio di molestie. Nel pomeriggio del 19 maggio 2026 il dipartimento di polizia di Los Angeles è intervenuto presso la proprietà dell’attore dopo una segnalazione per la presenza di una sospetta stalker che si era presentata ripetutamente nel corso del fine settimana. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine a TMZ, una donna è stata avvistata seduta vicino al cancello d’ingresso della proprietà, alla base della collina su cui sorge la villa. La sospetta si sarebbe presentata sul posto diverse volte durante il weekend, destando preoccupazione tra il personale di sicurezza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Johnny Depp, allarme nella villa di West Hollywood: la polizia interviene per una “sospetta stalker” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Disney ha offerto a Johnny Depp una cifra a 6 cifre per tornare come Jack SparrowDa «bruciato» a più desiderato… Il Daily Mail scrive che la Disney sarebbe pronta a tutto pur di riavere il divo nei panni di Jack Sparrow. Da Rimini a Milano in moto per consegnare una Harley Davidson a Johnny DeppRimini si prepara a mettersi in viaggio per uno degli eventi musicali più attesi del 2026. Johnny Depp, allarme nella villa di West Hollywood: la polizia interviene per una sospetta stalkerLa polizia di Los Angeles è intervenuta nella villa di Johnny Depp dopo la segnalazione di una donna che si sarebbe presentata più volte ai cancelli e avrebbe scattato foto della proprietà. cinemaserietv.it