Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Disney avrebbe avanzato un’offerta a sei cifre per convincere Johnny Depp a tornare nel ruolo di Jack Sparrow. La compagnia si sarebbe detta disposta a tutto pur di riavere l’attore nel cast della saga. La notizia arriva in un momento in cui Depp è stato coinvolto in diverse vicende legali e pubbliche. La trattativa tra le parti non è stata ufficialmente confermata.

Da «bruciato» a più desiderato. Il Daily Mail scrive che la Disney sarebbe pronta a tutto pur di riavere il divo nei panni di Jack Sparrow. Anche a offrirgli una cifra più che stellare, per un film e una nuova serie tv tutta sua. Mentre ancora le polemiche infiammano i social, Johnny Depp (59 anni compiuti il 9 giugno) è già «oltre». Un pirata è per sempre. La causa per diffamazione intentata contro la moglie e il processo mediatico che l’ha visto trionfare? Il divo non solo ha vinto, ma ha visto capovolgersi la sua posizione a Hollywood. Da «bruciato» (lui stesso aveva accusato l’industria di bloccare i suoi ultimi film), a «rilanciato». A partire dalla saga de I pirati dei Caraibi da cui era stato immediatamente allontanato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Disney ha offerto a Johnny Depp una cifra a 6 cifre per tornare come Jack Sparrow

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