Jihadisti di casa nostra Sei anni al tunisino per terrorismo | Era affiliato all' Isis

Un uomo tunisino è stato condannato a sei anni di carcere con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha accertato la sua affiliazione all’Isis. La vicenda è stata affrontata dalle autorità italiane, che hanno portato avanti l’indagine e il processo. La condanna si riferisce a un periodo di detenzione che segue le accuse legate alla sua attività di supporto e adesione all’organizzazione jihadista.

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Sei anni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si chiude così, in primo grado, il processo a carico di Halmi Ben Mahmoud Mselmi, tunisino di 28 anni residente a Cosenza, finito nell'inchiesta della Dda di Catanzaro per adesione all'Isis, propaganda jihadista e proselitismo. Per gli investigatori, la vicenda rientra anche nel modello del lupo solitario. La condanna del tunisino arriva dopo il 41 bis disposto nei mesi scorsi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, su richiesta della Dda. Il provvedimento era stato adottato a seguito delle informative arrivate dal servizio penitenziario del carcere di Rossano dove Mselmi avrebbe continuato a fare proselitismo anche durante la detenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Jihadisti di casa nostra. Sei anni al tunisino per terrorismo: "Era affiliato all'Isis" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arabie Saoudite : comment le wahhabisme a conquis le monde Documentaire Stratégie géopolitique Y2 Sullo stesso argomento Propaganda Isis e manuali per bombe: condannato un tunisino per terrorismo internazionaleSei anni di reclusione con rito abbreviato per associazione con finalità di terrorismo internazionale: è questa la condanna inflitta dal giudice del... Mini jihadisti tra noi: tunisino arrestato per terrorismo. Il giudice lo aveva graziatoIl giorno dopo la revoca della misura cautelare avrebbe ripreso i contatti con account riconducibili all'Isis e sarebbe stato pronto a colpire. Domanda genuina, cosa fa sì che le persone supportino il bjp così fortemente? reddit