Un tunisino arrestato per terrorismo aveva già beneficiato di una grazia da parte del giudice. Dopo la revoca della misura cautelare, si sarebbe nuovamente collegato a account associati all’Isis e si sarebbe preparato a compiere azioni violente. La sua attività online, secondo le indagini, suggerisce un tentativo di mantenere i contatti con gruppi jihadisti e di pianificare eventuali attacchi. L’arresto è stato effettuato in seguito a verifiche su comportamenti sospetti e comunicazioni online.

Il giorno dopo la revoca della misura cautelare avrebbe ripreso i contatti con account riconducibili all'Isis e sarebbe stato pronto a colpire. Dopo i fatti di Modena commessi da Salim El Koudri, l'attenzione rimane alta. La Polizia di Stato di Firenze, infatti, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale minorile a carico di un 15enne tunisino accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Un profilo complicato e giudicato a rischio. Il minorenne era già stato collocato in comunità a ottobre per la stessa ipotesi di reato, ma il 23 marzo scorso il giudice aveva deciso per il regime di messa alla prova. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mini jihadisti tra noi: tunisino arrestato per terrorismo. Il giudice lo aveva graziato

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