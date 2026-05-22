Jenson Button ha affermato che Lewis Hamilton potrebbe decidere di ritirarsi dalla Formula 1, mentre ha anche commentato che la scuderia Ferrari sta inviando segnali di attenzione nel paddock. Secondo l’ex pilota, Hamilton possiede ancora le capacità per restare in pista, ma la scelta di interrompere la carriera potrebbe essere influenzata da altri fattori. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un panorama di voci e supposizioni che continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jenson Button crede che Lewis Hamilton abbia ancora la velocità necessaria per continuare la sua carriera in Ferrari, ma avverte che la decisione di ritirarsi potrebbe non dipendere esclusivamente da lui. Il sette volte campione del mondo ha affrontato un pesante scrutinio da quando ha lasciato Mercedes per approdare a Maranello. Button ha espresso il suo supporto per Hamilton, chiarendo però che Ferrari non sarà paziente indefinitamente se Hamilton non dimostra di poter competere a livello del compagno di squadra Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jenson Button: “Hamilton potrebbe ritirarsi, Ferrari avvisi in arrivo nel mondo della F1.”

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