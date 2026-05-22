Nel 2026, i jeans in denim continuano a mostrare modelli con tasche frontali, richiamando uno stile che mescola elementi vintage a tendenze moderne. Tra i vari design, spiccano quelli con tasche applicate, spesso decorati con patch o dettagli visibili sulla parte anteriore. Questi capi si affiancano a tagli più classici, mantenendo un look versatile e pratico. La presenza di tasche frontali sui jeans si conferma come una scelta di stile apprezzata anche nelle collezioni più recenti.

A riportarli in voga ha contribuito anche Bella Hadid, che in occasione dell'ultima settimana della moda milanese ha sfoggiato un modello délavé con giacca coordinata, parte della capsule collection realizzata insieme a Miss Sixty. La top model ha completato il suo look con un paio di décolleté a stiletto, particolarmente valorizzate dal taglio bootcut. Le tasche patch, punto focale dell'insieme, hanno regalato all'outfit un'allure squisitamente rétro. Questo modello di jeans, in effetti, si presta a numerose interpetazioni. Dai look in stile vintage si passa a quelli più contemporanei: con pezzi basic come camicie in cotone e mocassini in pelle, i jeans con tasche frontali tirano fuori il loro lato più casual; con giacche strutturate e accessori vistosi, invece, si trasformano all'istante in un pezzo sofisticato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeans con tasche frontali, i modelli in denim del 2026

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5 pairs of Jeans into the FLYEST Jacket Ever - Free Pattern from Mood Sewciety!

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