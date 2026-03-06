Nel 2026, i jeans con risvolto per donna continuano a essere un capo di tendenza, caratterizzati dalla piega alla caviglia che conferisce un tocco di stile immediato. Questi modelli sono stati scelti da diversi marchi e rappresentano una novità rispetto alle versioni più classiche, puntando su dettagli che accentuano il look femminile. La proposta si rivolge a chi cerca un capo versatile e alla moda.

L'altezza del risvolto può essere variabile, ma è bene tenere a mente un piccolo styling tip: un risvolto alto è più facile da mantenere intatto nel corso della giornata, mentre uno basso ha più probabilità di scendere e rovinare l'effetto complessivo della mise. Messo in chiaro questo dettaglio, si può passare alla scelta del modello. Anche in questo caso, ci sono declinazioni che funzionano meglio di altre: quelle a gamba dritta, per esempio, che seguono perfettamente le linee del corpo, ma anche le proposte leggermente wide-leg, che conferiscono un'irresistibile aria casual-chic a chi le indossa. Meglio evitare, invece, jeans troppo stretti oppure eccessivamente larghi, con cui il risvolto non va molto d'accordo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeans con risvolto, i modelli da donna per il 2026

Leggi anche: Jeans donna 2026, i 7 modelli da conoscere e indossare

Jeans barrel donna, a chi stanno bene e i modelli per il 2026La loro scalata verso il successo è cominciata nella stagione Autunno-Inverno 2023/2024, quando, sotto la direzione creativa di Pieter Mulier (allora...

I TUOI JEANS NON TI VALORIZZANO STAI INDOSSANDO QUELLI SBAGLIATI! #moda #outfitideas #styling

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jeans con risvolto i modelli da donna....

Temi più discussi: 6 modelli di scarpe da abbinare al jeans con risvolto, il cinquetasche perfetto per la primavera; Dove comprare i jeans di Francesca Tanas (e di Christina Aguilera prima di lei); Il maglione leopardato di Valeria Golino a 60 anni è leggero e si indossa sempre; Come indossare le Converse nere anni 90 nella primavera 2026, in 5 outfit dall'(eterno) minimalismo cool.

6 modelli di scarpe da abbinare al jeans con risvolto, il cinquetasche perfetto per la primaveraSegnati questo look per qualche settimana, quando il sole splende, i fiori sbocciano e gli uccellini cantano. Il momento ideale della primavera è quello dei jeans abbinati ai sandali: abbastanza caldo ... cosmopolitan.com

I jeans per accogliere la primavera? Secondo Jacqueline Luna Di Giacomo sono esattamente cosìNel suo ultimo photo dump, la fondatrice di GiveMe ha svelato i pantaloni in denim su cui puntare questa stagione ... cosmopolitan.com

Ho scoperto da poco il vero uso del taschino nei jeans — mica pensavi fosse solo decorativo! Ti spiego come nasce e come usarlo. - facebook.com facebook

Dalla gonna midi al jeans baggy, passando per abiti floreali e giacche di pelle: abbiamo creato 6 look con i capi e accessori must-have della nuova collezione H&M Studio primavera estate 2026 x.com