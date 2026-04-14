Nel 2026, i jeans a gamba larga continuano a essere tra i modelli più popolari da acquistare online. Questi pantaloni offrono comfort e si adattano a diverse fisicità, rendendoli una scelta versatile per ogni occasione. La loro capacità di essere abbinati facilmente a vari capi li rende un elemento essenziale nel guardaroba. La tendenza si conferma tra le preferenze di chi cerca uno stile pratico senza rinunciare all’estetica.

La capacità di adattarsi a fisicità diverse è un altro dei loro punti di forza. Sulle silhouette longilinee creano volume nei punti giusti, aggiungendo movimento e personalità; sulle body shape curvy avvolgono senza segnare, valorizzando le forme in modo equilibrato e camuffando eventuali imperfezioni; su chi è petite, invece, riescono a conferire armonia ed equilibrio, evitando l'effetto “schiacciato” che a volte i modelli troppo aderenti possono creare. In tutti i casi, comunque, rimane centrale il loro giusto mix tra comfort e tendenza. Anche le celebrità sono fan dichiarate dei jeans wide-leg, che modulano in base al proprio stile personale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeans ampi: i modelli a gamba larga del 2026 da acquistare online

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