Jazz Open Modena | arriva Jean-Michel Jarre
Durante il festival Jazz Open Modena, il pubblico potrà assistere all’unica esibizione italiana di Jean-Michel Jarre, artista riconosciuto come pioniero della musica elettronica. La data si svolgerà in una location dedicata all’evento, con una scaletta che comprende brani storici del musicista francese. L’artista ha annunciato il concerto attraverso i canali ufficiali e sarà accompagnato da uno spettacolo visivo e musicale di grande impatto. La vendita dei biglietti è già iniziata e si prevede un’alta affluenza di pubblico.
Compositore, performer e produttore visionario, Jarre continua da decenni a reiventare il rapporto tra suono, immagine e performance dal vivo. Rinomato a livello mondiale per le sue produzioni colossali e le performance storiche in luoghi iconici come la Torre Eiffel, Notre-Dame, le Piramidi d’Egitto, il deserto del Sahara e Piazza Tiananmen, porta ora il suo universo sonoro nel cuore di Piazza Roma per trasformare lo spazio urbano in uno spettacolo-totale dove musica, luci, immagini e architettura si fondono in un’unica dimensione sensoriale e collettiva dando vita a un’esperienza memorabile. Pensati per dialogare ogni volta con il luogo... 🔗 Leggi su Funweek.it
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