Jazz Open Modena | arriva Jean-Michel Jarre

Durante il festival Jazz Open Modena, il pubblico potrà assistere all’unica esibizione italiana di Jean-Michel Jarre, artista riconosciuto come pioniero della musica elettronica. La data si svolgerà in una location dedicata all’evento, con una scaletta che comprende brani storici del musicista francese. L’artista ha annunciato il concerto attraverso i canali ufficiali e sarà accompagnato da uno spettacolo visivo e musicale di grande impatto. La vendita dei biglietti è già iniziata e si prevede un’alta affluenza di pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui