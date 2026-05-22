Jazz Open Modena | arriva Jean-Michel Jarre

Da funweek.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il festival Jazz Open Modena, il pubblico potrà assistere all’unica esibizione italiana di Jean-Michel Jarre, artista riconosciuto come pioniero della musica elettronica. La data si svolgerà in una location dedicata all’evento, con una scaletta che comprende brani storici del musicista francese. L’artista ha annunciato il concerto attraverso i canali ufficiali e sarà accompagnato da uno spettacolo visivo e musicale di grande impatto. La vendita dei biglietti è già iniziata e si prevede un’alta affluenza di pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Compositore, performer e produttore visionario, Jarre continua da decenni a reiventare il rapporto tra suono, immagine e performance dal vivo. Rinomato a livello mondiale per le sue produzioni colossali e le performance storiche in luoghi iconici come la Torre Eiffel, Notre-Dame, le Piramidi d’Egitto, il deserto del Sahara e Piazza Tiananmen, porta ora il suo universo sonoro nel cuore di Piazza Roma per trasformare lo spazio urbano in uno spettacolo-totale dove musica, luci, immagini e architettura si fondono in un’unica dimensione sensoriale e collettiva dando vita a un’esperienza memorabile. Pensati per dialogare ogni volta con il luogo... 🔗 Leggi su Funweek.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Jean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena: il pioniere della musica elettronica il 18 luglio live per l’unica data italiana del tourJean-Michel Jarre (c) François RousseauMODENA – Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena per l’unica data...

Jazz Open Modena 2026: Moby liveDopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard...

jazz open modena jazz open modena arrivaJean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena: il pioniere della musica elettronica il 18 luglio live per l’unica data italiana del tourMODENA - Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre sceglie Jazz Open Modena per l’unica data italiana del suo tour: il 18 luglio l’artista ... lopinionista.it

Jazz Open, parata di stelle. Super artisti internazionali. Modena come Londra e New YorkDiana Krall, Gregory Porter, Moby, Jamie Cullum e Joss Stone, e come tocco finale Jean-Michel Jarre con il suo Oxygène: sono tutti campionissimi e icone della scena artistica internazionale, ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web