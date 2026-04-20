Jazz Open Modena 2026 | Moby live

Il musicista e compositore noto per le sue performance dal vivo sarà tra gli artisti principali del Jazz Open Modena 2026. La manifestazione si svolgerà nella città emiliana e avrà come protagonista il suo concerto. La sua esibizione segue l’esperienza al Coachella dello scorso fine settimana, evento a cui ha partecipato recentemente. La manifestazione si terrà nel prossimo anno e coinvolgerà vari artisti nel genere jazz e musica contemporanea.

Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard Melville Hall, in arte Moby atterra a Jazz Open Modena il 14 luglio nella meravigliosa Piazza Roma, davanti al maestoso Palazzo Ducale, con la sua astronave sonora fatta di dance, pop, punk, techno, chill-out, hip hop, gospel, big beat, per l’unica data italiana del suo tour live più ambizioso degli ultimi dieci anni: 28 appuntamenti in tutta Europa nell’estate 2026, attraverso un itinerario che toccherà l’intero continente, dalla Scandinavia al Mediterraneo fino all’Europa orientale, tra grandi festival, venue storiche e spettacolari location all’aperto.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Moby in concerto a Jazz Open Modena il 14 luglio, unica data italiana(c) Lindsay HicksMODENA – Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e... Modena ospita ’Jazz Open’: festival internazionale con Krall, Moby, Carboni e Jarre dal 13 luglio.Modena si prepara ad ospitare un nuovo festival musicale di rilevo internazionale, ’Jazz Open Modena’, che dal 13 al 18 luglio porterà in Piazza Roma... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Moby, dopo l'esibizione al Coachella annunciata l'unica data italiana del 2026 (14 luglio, Modena, Jazz Open); Moby star del Jazz Open Modena il 14 luglio (unica data italiana); MOBY: una data in Italia a luglio; Moby arriva a Jazz Open Modena per l’unica data italiana del tour europeo. Jazz Open Modena 2026: Moby liveMoby, pseudonimo di Richard Melville Hall, è nato a Harlem nel 1965. Riceve il suo celebre soprannome appena dieci minuti dopo la nascita, un omaggio del padre al legame genealogico della famiglia con ... funweek.it Moby, dopo l'esibizione al Coachella annunciata l'unica data italiana del 2026 (14 luglio, Modena, Jazz Open)Dopo l'esibizione al Coachella dello scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard Melville Hall, in .. ondarock.it Moby si esibirà il 14 luglio a Modena alla prima edizione italiana del celebre festival europeo Jazz Open Modena. Potete trovare info e link ai biglietti all'interno della news - facebook.com facebook Moby in concerto a Jazz Open Modena il 14 luglio, unica data italiana x.com