Oggi Jannik Sinner scenderà in campo al torneo Masters 1000 di Madrid, sul campo “Manolo Santana”. L’appuntamento è previsto non prima delle 16.00, quando affronterà Elmer Møller nel terzo turno della competizione. Il giocatore italiano si sta allenando nelle ultime ore in vista della partita, mentre il suo avversario è considerato una delle sorprese del torneo.

Jannik Sinner sarà in campo quest’oggi, non prima delle 16.00, sul “Manolo Santana” di Madrid per disputare il terzo turno del Masters1000 nella capitale spagnola. Alla Caja Magica il n.1 del mondo affronterà il danese Elmer Møller, tennista proveniente dalle qualificazioni e tra le grandi sorprese di questo torneo, a segno tra l’altro nel primo turno contro Federico Cinà (wild card). Sinner, reduce da un esordio con qualche ombra con il francese Benjamin Bonzi, ha lavorato per accrescere il feeling col contesto particolare di Madrid. Il torneo, infatti, si disputa in altura e la terra rossa è molto veloce e scivolosa. Condizioni, quindi, molto diverse da quelle che solitamente si trovano sul mattone tritato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Elmer Møller: allenamento con una delle grandi sorprese a Madrid

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