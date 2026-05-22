Jannik il mito a sette passi | vietato sbagliare

Jannik Sinner si prepara ad affrontare il suo prossimo grande appuntamento nel torneo di tennis di Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam. Considerato uno dei talenti emergenti del circuito, il giovane atleta italiano ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli. La sua presenza in questa competizione suscita grande attenzione tra gli appassionati e gli esperti, che seguono con interesse ogni sua mossa e ogni partita. La sfida si presenta come una tappa importante nella sua carriera.

Se il tennis fosse un videogioco, probabilmente per Jannik Sinner il Roland Garros sarebbe il mostro finale. La prova regina, il sogno sfuggito fra le dita lo scorso anno e diventato un incubo dopo la sconfitta con Alcaraz, inizia contro il ragazzo di casa, Clement Tabur. Niente Alcaraz? Guai a pensare troppo facile la strada verso il Career Grand Slam. Anche se oltre a Carlitos nessuno sembra poter impensierire Jannik, la terra francese è ricca d’insidie. Come un possibile incrocio al terzo turno con il talentuoso iberico Martín Landaluce, un potenziale derby con un affamato Luciano Darderi (l’italoargentino, sconfitto ieri sera ai quarti di Amburgo 6-0, 6-3 da Alex De Minaur, parte con Ofner) o Matteo Berrettini (per lui c’è Fucsovics). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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