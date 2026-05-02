Juventus-Verona | vietato sbagliare per il pass Champions

La Juventus affronta in casa l’Hellas Verona con l’obiettivo di ottenere una vittoria fondamentale per mantenere la corsa alla qualificazione in Champions League. I bianconeri sono chiamati a evitare errori e a consolidare i punti necessari per restare nelle prime quattro posizioni della classifica. La partita si presenta come un’occasione importante per la squadra, che punta a rafforzare la propria posizione in campionato.

La Juventus si presenta all’appuntamento interno contro l’ Hellas Verona con l’imperativo categorico di invertire la rotta e blindare la rincorsa al quarto posto. In un finale di stagione dove il margine d’errore è ridotto allo zero, la sfida dello Stadium assume i contorni di un vero e proprio spartiacque per le ambizioni continentali del club. La qualificazione alla prossima Champions League, pur lontana dai sogni di gloria coltivati ai nastri di partenza, rappresenta oggi il requisito minimo imprescindibile per garantire la stabilità finanziaria e la programmazione del prossimo ciclo tecnico. Ai bianconeri viene chiesto un segnale di forza che vada oltre il semplice tabellino: serve una prova di maturità che coniughi l’estetica del gioco a una ritrovata concretezza offensiva.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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