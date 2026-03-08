Fiorentina-Parma per Vanoli ora è vietato sbagliare | il pronostico

La partita tra Fiorentina e Parma si avvicina e per l’allenatore dei viola questa è un’occasione da non perdere, considerato il momento della stagione. La sfida si svolgerà al Franchi e rappresenta un match importante per il percorso di salvezza dei toscani. La squadra di Cuesta si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti e rafforzare la propria posizione in classifica.

Appuntemento forse decisivo per i viola al Franchi contro la squadra di Cuesta: per la salvezza urge un successo liberatorio dopo il crollo di Udine La Fiorentina di Vanoli è giunta al bivio: o batte il Parma, dopo il tracollo di Udine, e si stacca lievemente dalla zona retrocessione oppure sarà costretta a soffrire fino all'ultimo per evitare l'onta di una retrocessione in attesa. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Parma in programma domenica 8 marzo alle ore 15. Fiorentina-Parma: viola per vincere e basta. Vanoli non può sbagliare. Gosens in campo con la mascherina. Formazioni Ha perso 13 volte, la squadra viola in questa stagione. Nove i pareggi e soltanto cinque le vittorie. Oggi, 8 marzo 2026, Madonna Fiorentina non può permettersi di sbagliare la partita contro il Parma. Serie A - Round - 28 | Fiorentina Parma | Stadium Artemio Franchi Firenze | Sunday 08 March 2026 | GMT - 14:00 | BST - 15:00