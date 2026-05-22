Abbiamo ricevuto una comunicazione via email da parte di Jacopo, che descrive un incontro con la propria famiglia avvenuto in un bosco. Nella lettera, Jacopo esprime preoccupazioni riguardo alla propria incolumità in relazione a questo incontro. La missiva contiene dettagli sulla conversazione e sui timori manifestati, che vengono condivisi integralmente. Non vengono fatti altri commenti o interpretazioni, e l’intera comunicazione viene pubblicata così com’è arrivata.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente e-mail, di cui condividiamo ogni parola, inviataci da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia, che ha visitato la “famiglia nel bosco” per portare solidarietà e un volume che raccoglie le 80mila firme di adesione alla petizione per mettere fine al sequestro dei tre bambini di Nathan e Catherine. “Sto tornando a Roma. E ci sto tornando cambiato. Ho il cuore pieno di pensieri e domande. Come è stato possibile tutto questo.Fuori dal finestrino scorrono alberi, montagne, nuvole. Ogni tanto abbasso lo sguardo sul cellulare, perché voglio scriverti questa mail a caldo. “Prima che il tempo raffreddi le emozioni che ho provato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Jacopo Coghe: ho incontrato la famiglia nel bosco e temo per me

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