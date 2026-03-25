A Roma, presso palazzo Giustiniani, si è concluso un incontro di circa trenta minuti tra il presidente del Senato e due genitori noti come parte della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’. La discussione si è svolta nel rispetto delle norme e senza divulgare dettagli sui contenuti affrontati durante il colloquio.

È terminato a palazzo Giustiniani, a Roma, l’incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco ‘. Il colloquio è durato circa mezz’ora. I tre bambini della famiglia di Palmoli (Chieti) sono nella casa famiglia di Vasto. I minori, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni, sono stati separati dai genitori, Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, lo scorso 20 novembre perché il casolare in cui abitavano era sprovvisto di servizi igienici e ai piccoli non sarebbe stata garantita una sufficiente istruzione. Un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila ai primi di marzo ha disposto il trasferimento dei piccoli in altra struttura e in Abruzzo non ci sarebbe possibilità di accoglierli nelle strutture contattate finora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i genitori hanno incontrato La Russa: 30 minuti di colloquio

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