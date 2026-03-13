Famiglia nel bosco Garante infanzia | Ho incontrato i bambini sono traumatizzati

Il Garante dell'infanzia ha riferito di aver incontrato i bambini di Trevallion, i quali sono stati trovati in condizioni di agitazione e disagio, anche se non presentano ferite o segni evidenti di maltrattamento. I bambini sono stati descritti come molto agitati, ma fisicamente in buone condizioni. La visita si è svolta nel contesto di un intervento di verifica riguardante la loro situazione.

"Ho incontrato i bambini Trevallion. Stanno fisicamente bene ma la loro notevole agitazione psicomotoria, insieme a un atteggiamento di paura e diffidenza nei confronti degli estranei, rivela un disagio evidente che non sorprende visti i ripetuti traumi a cui sono stati sottoposti, ultimo l'improvvisa separazione dalla madre che ha vissuto con loro questi quasi quattro mesi nella casa-famiglia di Vasto". A parlare è Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza all'indomani della visita compiuta nella casa-famiglia che ospita i bambini della famiglia nel bosco. "Avevo richiesto di essere accompagnata nella visita da un consulente medico esperto indipendente – prosegue – ma il Tribunale non lo ha consentito dati 'gli effetti che ulteriori invadenze potrebbero avere sull'equilibrio emotivo dei minori'.