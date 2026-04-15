La fiera dedicata alle valvole industriali si svolge a Bergamo, attirando numerosi espositori e visitatori del settore. L’evento rappresenta un momento di confronto per le aziende italiane specializzate in questo comparto, che vede la Lombardia come una delle aree più attive. La manifestazione si tiene in un periodo di tensioni geopolitiche che influenzano il mercato e la produzione industriale, evidenziando le sfide di un settore in crescita.

Milano, 15 aprile 2026 – Il comparto delle valvole industriali è un’eccellenza italiana (e lombarda in particolare) ma deve fare i conti con nuove incognite geopolitiche. Osservatorio IVS-Prometeia È questo il quadro che emerge dall’anteprima dell’Osservatorio IVS-Prometeia dedicato al comparto delle valvole per oil & gas, presentato ieri a Milano a Palazzo delle Stelline, in vista dell’Industrial Valve Summit, la fiera di settore in programma a Bergamo dal 19 al 21 maggio. Leadership italiana nelle valvole industriali I numeri raccontano una storia di leadership consolidata. L’Italia si conferma infatti al vertice europeo nella produzione di valvole destinate al settore energetico: quasi il 40% di quelle realizzate in Europa nasce nel nostro Paese, con un distretto produttivo che ha il suo cuore tra Bergamo e il resto della Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valvole industriali, in fiera torna Ivs: “A Bergamo un summit da record”

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