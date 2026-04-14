Ivs 2026 sarà edizione record | settore delle valvole industriali in salute Bergamo punta di diamante della leadership italiana

Tra poco più di un mese si terrà l'edizione 2026 di Ivs, l'evento dedicato alle valvole industriali. Il settore si presenta in buona salute e Bergamo si conferma come centro principale della produzione e della leadership italiana in questo campo. L'evento si preannuncia come uno dei più affollati e significativi di sempre, attirando aziende e professionisti da diverse regioni.

Bergamo è pronta a tornare la capitale delle valvole industriali: a poco più di un mese dalla sesta edizione dell’ Industrial Valve Summit, in programma in fiera dal 19 al 21 maggio, il settore sta vivendo un momento particolare, reduce da un 2025 molto positivo ma ora attanagliato nella morsa della crisi in Medio Oriente che sta gettando ombre sui possibili sviluppi futuri. IVS 2026 conferma la bontà dell’intuizione di Confindustria Bergamo e Promoberg, a 10 anni dal debutto, di portare in città un evento fieristico dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control: 416 espositori, in crescita del 30% sul 2024 e con una forte componente internazionale, con circa 100 imprese (+56%) provenienti da 20 Paesi, tra cui 9 novità assolute.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ivs a fianco di Omb Valves per la seconda edizione della borsa di studio alla memoria di Roberto Brevi Bergamo, boom di brevetti: nel 2025 depositate 170 domande, +124% delle invenzioni industrialiNel corso del 2025, in provincia di Bergamo sono state depositate 170 domande di brevetto, registrando un deciso incremento rispetto agli anni...