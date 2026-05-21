Spiaggia di Mondello il Cga ha deciso | la gestione resta alla Italo Belga

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha stabilito che la gestione della spiaggia di Mondello rimane in mano alla società Italo Belga. La decisione riguarda un ricorso presentato dalla stessa società, che ha portato alla sospensione del provvedimento dell’assessorato regionale al Territorio, che aveva revocato la concessione. La questione riguarda quindi il mantenimento della gestione da parte di Italo Belga, senza ulteriori modifiche o revoche da parte delle autorità regionali.

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