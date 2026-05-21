Spiaggia di Mondello il Cga ha deciso | la gestione resta alla Italo Belga
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha stabilito che la gestione della spiaggia di Mondello rimane in mano alla società Italo Belga. La decisione riguarda un ricorso presentato dalla stessa società, che ha portato alla sospensione del provvedimento dell’assessorato regionale al Territorio, che aveva revocato la concessione. La questione riguarda quindi il mantenimento della gestione da parte di Italo Belga, senza ulteriori modifiche o revoche da parte delle autorità regionali.
La decisione tanto attesa è arrivata. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno accolto il ricorso della società Italo Belga e sospeso, dunque, il provvedimento con il quale l'assessorato regionale al Territorio aveva revocato la concessione per effetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Spiaggia di Mondello, accolto il ricorso della società Italo-Belga: sospeso il provvedimento regionale dlvr.it/TSfg1V x.com
Tgs. . Conclusa l'udienza sulla spiaggia di Mondello, la decisione del Cga sulla concessione all'Italo Belga tra stasera e domani. I giudici si esprimeranno in via cautelare. Il merito sarà affrontato dal Tar a stagione balneare inoltrata. Servizio di Giorgio Mannin facebook
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