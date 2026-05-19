Il ciclo di Antonio Conte alla guida del Napoli si è concluso, con l'allenatore che ha annunciato la fine del suo rapporto con il club al termine della stagione. La società ha iniziato a valutare le possibili alternative e tra queste si trova Maurizio Sarri, che si trova in posizione favorevole per assumere la panchina. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve, mentre i tifosi attendono di conoscere il nome del nuovo allenatore.

Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte e il Napoli sono pronti a separarsi al termine della stagione. Allenatore e società avrebbero deciso di comune accordo di interrompere anticipatamente il rapporto, nonostante un contratto ancora in essere. Dopo settimane di riflessioni e confronti tra le parti, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis avrebbero maturato la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto. Una scelta condivisa, arrivata dalla consapevolezza reciproca di aver concluso un ciclo, nonostante il contratto ancora in essere. La separazione dovrebbe concretizzarsi attraverso una rescissione consensuale, senza buonuscita, chiudendo formalmente un progetto che ha comunque portato risultati importanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il ciclo di Conte al Napoli è finito: Sarri in pole per la successione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

il ciclo del napoli è finito ! la verita che nessuno dice

Sullo stesso argomento

Di Marzio: “Conte e il Napoli si lasceranno, confermo Sarri per la successione”Gianluca Di Marzio a Sky Sport parla della fine anticipata tra Conte e il Napoli: “I segnali portano a una fine anticipata del rapporto, poi se è...

Leggi anche: Napoli, Tuttomercatoweb lancia la corsa al post-Conte: Maresca e Sarri in pole

Credo che conosciate tutti il cavallo di battaglia di @EdoardoMecca1, @massimozampini e @AntonelloAng C'è vita oltre #Conte, giusto? Quel ciclo che dura solo uno, massimo due anni, e poi si spezza causa solite isterie. Ecco spiegata in modo scientifico l x.com

Antonio Conte lascia il Napoli con un anno d’anticipo: la missione è conclusaNon c’è più motivo per giocare sul proprio futuro. Il re inquieto ha deciso: se ne va. Il mistero è finito. Antonio Conte lascia il Napoli, il suo ciclo si ... ilmattino.it

Di Marzio: Conte e il Napoli si lasceranno, confermo Sarri per la successioneA Sky Sport 24 Di Marzio dice che Conte e il Napoli si separeranno. E che al posto suo al Napoli arriverà Maurizio Sarri ... ilnapolista.it

No identity, no progress, no excuses: Allegri has failed at Milan reddit