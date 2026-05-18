Antonio Conte getta ombre sul suo futuro | la società si cautela con tre nomi

Il futuro dell’allenatore del Napoli appare ancora incerto dopo le recenti dichiarazioni di ieri. La società, nel tentativo di prepararsi a eventuali sviluppi, avrebbe già individuato tre nomi per sostituirlo. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre le decisioni ufficiali non sono state ancora annunciate. La scena calcistica italiana segue con interesse le mosse del club e le possibili alternative per la guida tecnica della squadra.

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Il futuro della panchina del Napoli, specialmente dopo le parole di ieri di Antonio Conte, resta incerto e secondo quanto riportato dalla stampa odierna, il club starebbe già guardando oltre Antonio Conte. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando alcune alternative nel caso in cui il rapporto con l’attuale tecnico dovesse interrompersi. L’obiettivo del presidente sarebbe quello di non ripetere le incertezze del passato e arrivare preparato a ogni scenario. Rispetto al 2023, la società avrebbe infatti deciso di muoversi con maggiore anticipo, evitando situazioni impreviste. In questo processo un ruolo importante sarebbe affidato anche al direttore sportivo Giovanni Manna, considerato una figura capace di agire con rapidità e visione strategica nella scelta del possibile successore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le parole di Antonio Conte dopo Pisa-Napoli sul suo futuroIl Napoli conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League e ora vede da vicino anche il secondo posto. Napoli e il futuro di Antonio Conte: i nomi che potrebbero sostituirlo sulla panchina partenopeaIl futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei grandi interrogativi che accompagneranno il finale di stagione.