Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli. Durante la conferenza stampa, ha menzionato che il suo pensiero è rivolto alla sfida imminente e ha aggiunto che successivamente discuterà con la società riguardo al progetto per la prossima stagione. L'incontro con i giornalisti si è concentrato sui temi legati alla partita e agli aspetti futuri del club.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. L’allenatore ha parlato non solo del suo futuro (è stato accostato proprio agli azzurri), ma anche dei calciatori indisponibili e quelli recuperati per la partita di domani alle 20:45. E’ la terza volta che le due squadre si affrontano quest’anno, tra campionato e Supercoppa. Le parole di Italiano prima di Napoli-Bologna. Proprio in merito alla sua permanenza o meno in rossoblù per la prossima stagione, Italiano ha risposto: “ Ci sono ancora tre partite. Mi era stato chiesto se la gara con il Napoli fosse decisiva, ma 9 punti sono ancora un’infinità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano: “Futuro? Sto pensando alla partita col Napoli, poi parlerò con la società sul progetto del prossimo anno”

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