Nel panorama calcistico italiano, il nome di un allenatore si affaccia con forza tra le notizie di giornata, mentre si avvicina il cambio di panchina di diverse squadre. La situazione del Napoli, in particolare, si fa più intricata con l’addio ormai deciso di un tecnico, lasciando spazio a molteplici voci e ipotesi sul suo eventuale sostituto. In questo scenario, si approfondiscono anche le condizioni di un altro allenatore, che ha recentemente espresso soddisfazione per il suo attuale ambiente, facendo chiarezza sulla natura delle sue preferenze.

Nel valzer di panchine che inizierà da qui a poco, il Napoli sarà suo malgrado il protagonista. Con l’addio ormai certo di Conte, districarsi tra le voci che impazzano è complesso e per questo vale la pena tendere un orecchio e ascoltare le situazioni di ogni tecnico accostatoci. Se Sarri sembra tentato dall’Atalanta, il Bologna non sembra volersi privare di Italiano. A confermarlo, l’Ad del club, Fenucci, a Sky Sport. Fenucci: “Italiano ha un contratto in essere”. “Confermo che Vincenzo Italiano è il nostro allenatore, non soltanto perché è legato al club da un contratto, ma anche perché si trova bene nel percorso intrapreso con i ragazzi in queste ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fenucci (ad Bologna): “Italiano si trova bene a Bologna, non è solo questione di contratti”

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