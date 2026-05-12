A Bologna si discute di un possibile accordo tra italiani e stranieri, con incontri che prevedono confronti su domande, richieste e cessioni. Le discussioni si concentrano su chi potrebbe partecipare e quali condizioni saranno stabilite. La situazione rimane aperta, con diversi aspetti ancora da chiarire, mentre le parti coinvolte si preparano a confrontarsi per definire i dettagli.

Nessuna “poker face”. Perché nel summit fra società e tecnico “ci diremo tutto” ha anticipato Vincenzo Italiano. L’incontro andrà in scena nelle prossime ore, con tutto da definire anche se la forte fiducia reciproca esiste e lotta con loro. Fretta? Non ancora, anche perché - pur se molto molto improbabile - l’idea di un settimo posto rimane sempre incredibilmente viva. Difficile ma viva, considerando che domenica c’è Atalanta-Bologna. Il resto sarà sul tavolo a breve. Italiano e il Bologna andranno avanti insieme? Se si guarda al contratto (2027) sì, ma i temi sono altri e legati alle garanzie di poter avere una squadra competitiva anche per l’anno prossimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Italiano, il futuro è adesso: "Ci diremo tutto"

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