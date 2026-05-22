Italiano come seconda lingua 762 cattedre attivate per gli studenti stranieri | ecco in quali Regioni e ordini di scuola La Lombardia prima con 154 posti

Per l’anno scolastico 2026-2027, il ministero dell’Istruzione ha confermato l’attivazione di 762 cattedre dedicate all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Questi posti sono distribuiti nelle diverse Regioni e ordini di scuola, con la Lombardia che ne ha il numero più alto, pari a 154. La ripartizione delle cattedre riflette l’attenzione verso le esigenze di studenti stranieri e si concentra principalmente nelle regioni con maggiore presenza di scuole e popolazione straniera.

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