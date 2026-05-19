Scuola tagli alle cattedre di potenziamento per il nuovo anno | ci saranno 1.407 docenti in meno Ecco le regioni più colpite

Per il prossimo anno scolastico, le scuole vedranno una riduzione di 1.407 posti destinati all'insegnamento di potenziamento, con tutte le regioni interessate da questa diminuzione. La diminuzione dei posti si lega principalmente alla riduzione del numero di studenti iscritti, che ha portato a una revisione delle assunzioni previste. La diminuzione riguarda le cattedre e si riflette su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo in modo diffuso le diverse aree del Paese.

Calano i posti per gli insegnanti di potenziamento nelle scuole per l’anno scolastico 2026-2027. Trend che coinvolge tutte le regioni e che si lega soprattutto alla diminuzione del numero degli studenti. Restano, invece, invariati i posti comuni, cioè quelli destinati ai docenti assegnati all’insegnamento delle materie nelle classi, che sono 614.572 sia per l’anno scolastico 2025-2026 sia per il 2026-2027. Diversa la situazione per gli insegnanti di potenziamento, figure introdotte con la riforma della «Buona Scuola». Chi sono e cosa fanno i docenti di potenziamento. Si tratta di docenti che non hanno una cattedra fissa legata a una singola... 🔗 Leggi su Open.online

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