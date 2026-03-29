Medici stranieri gli Ordini | Stop come in Lombardia

Due mesi fa, un'azienda sanitaria ha iniziato il reclutamento temporaneo di medici stranieri per le strutture di emergenza e pronto soccorso. Gli Ordini professionali hanno richiesto un divieto di inserimento temporaneo, paragonando la situazione a quella di una regione già in Lombardia. La questione riguarda i titoli di studio e le procedure di assunzione di questi professionisti stranieri.

VENEZIA - Giusto due mesi fa Azienda Zero avviava il reclutamento temporaneo dei medici stranieri. Camici bianchi destinati alle strutture di Emergenza-urgenza e di Pronto soccorso, i cui titoli professionali conseguiti nei Paesi esteri non sono però ancora riconosciuti dal ministero della Salute. La loro immissione in servizio è stata sospesa dal Tar del Veneto in sede cautelare, ma siccome i giudici della Lombardia sono già entrati nel merito annullando l’analoga delibera, i sette Ordini provinciali e la Fnomceo a livello nazionale chiedono a Palazzo Balbi di convocare un tavolo per rivedere la procedura daccapo. Medici stranieri in Pronto... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Medici stranieri, gli Ordini: «Stop come in Lombardia» Articoli correlati Leggi anche: L'Ue contro gli abusi nella filiera agricola: stop a ritardi nei pagamenti e ordini cancellati Leggi anche: Chi compra casa in Lombardia? Il profilo più comune è giovane e con il posto fisso. Aumentano gli stranieri Tutto quello che riguarda Medici stranieri Temi più discussi: Medici stranieri in Pronto soccorso: scontro al Tar fra Ordini e Regione; Medici stranieri, Anelli (FNOMCeO): Da Tar Lombardia ‘sentenza pilota’, la verifica dei titoli sia sostanziale anche da parte delle Regioni, a tutela della sicurezza delle cure; Stop alle scorciatoie per i medici stranieri: il TAR boccia il reclutamento senza verifiche sostanziali; Medici stranieri, stop alle scorciatoie. Il Tar Lombardia dà ragione a FNOMCeO. Medici stranieri in Pronto soccorso: scontro al Tar fra Ordini e RegioneVENETO - Due mesi fa Azienda Zero ha avviato le procedure per il reclutamento dei camici bianchi stranieri da inserire in Pronto soccorso. Ma sul loro ingaggio pende il contenzioso avviato ... ilgazzettino.it Medici stranieri. Anelli (Fnomceo): Da Tar Lombardia ‘sentenza pilota’, verifica dei titoli sia sostanziale anche da parte delle RegioniDecorsi i termini per l’appello da parte della Regione contro la sentenza del Tar Lombardia che ha bocciato la delibera della Regione sulla procedura semplificata per il reclutamento ... quotidianosanita.it L’attore statunitense di origine italiana, nel cast di produzioni come Il Cacciatore, Assassini nati, E.R. – Medici in prima linea e Law & Order, sarà studente all’Università per Stranieri facebook Sanità, Bruno interroga Occhiuto sul reclutamento di medici stranieri: «Dica in quanti hanno risposto e quanto ci costerà» x.com