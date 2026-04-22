Dalla diffusione della plastica alla tutela della biodiversità l’Earth Day torna a segnare il calendario globale con un focus sulle emergenze ambientali più attuali trasformandosi in un’occasione per rileggere il presente attraverso il rapporto con l’ambiente

Il 22 aprile si celebra l’Earth Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui temi ambientali. Ogni anno questa ricorrenza richiama l’attenzione su questioni come la diffusione della plastica e la tutela della biodiversità. La giornata rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente, accompagnando il risveglio della natura con iniziative e campagne di sensibilizzazione a livello globale.

O gni anno, con l’arrivo della primavera e il lento risveglio della natura, torna anche una data, il 22 aprile, che nel tempo ha smesso di essere solo simbolica: l’Earth Day, la Giornata della Terra. Questo appuntamento, infatti, ormai non è più soltanto una celebrazione, ma un momento che invita a fermarsi e a riflettere sul modo in cui la vita quotidiana si intreccia con l’equilibrio del pianeta. La giornata, in sostanza, mette al centro del nostro futuro la sostenibilità, un concetto che non può più essere percepito come astratto, ma che deve prendere forma nelle scelte di ogni giorno, trasformandosi in un percorso fatto di azioni reali e concrete.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla diffusione della plastica alla tutela della biodiversità, l’Earth Day torna a segnare il calendario globale con un focus sulle emergenze ambientali più attuali, trasformandosi in un’occasione per rileggere il presente attraverso il rapporto con l’ambiente Notizie correlate A Torino il "Riccio Music Day": musica e grandi nomi per la tutela della biodiversitàLa serata, strutturata come un varietà, alternerà due performance musicali del cantautore Alberto Fortis a sei brevi conferenze tenute da personalità... Torna il 'Pic-nic Senza Plastica': l'11 aprile festa della biodiversità nel parco GargasoleUn polmone verde nel cuore della città che si popola di vita, musica e, soprattutto, consapevolezza ambientale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Giornata mondiale della terra 2026: Our Power, Our Planet; Earth Day 2026: ARPAS incontra le scuole - SNPA; Plogging Day 2026, al via la sfida globale che unisce sport e tutela dell’ambiente; Ambiente: al via il Plogging Day, la sfida globale di Plastic Free per la Giornata della Terra. Earth Day significa essere consapevoli che il pianeta sul quale viviamo è la nostra casa, la nostra vita e il futuro di chi verrà dopo di noi. Per questo è importante prendersene cura, come ogni giorno ci prendiamo cura di noi stessi e di chi amiamo. #IBLBanc - facebook.com facebook Wed 4-7pm: #PhreePhood @ da Quad @meantimecoffee Earth Day Celebration ... x.com