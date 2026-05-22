Italia-Serbia oggi amichevole volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca l’amichevole di pallavolo tra Italia e Serbia, un match in programma nel 2026. La partita si svolge con orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva. I tifosi potranno seguire l'incontro anche tramite piattaforme di streaming. Dopo aver ottenuto due vittorie nette contro la Francia, la Nazionale italiana femminile si prepara ad affrontare una squadra con un livello più elevato.

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Dopo aver rotto il ghiaccio con due vittorie nette contro la Francia, per la Nazionale italiana femminile arriva il momento di affrontare un avversario di ben altro spessore. L’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, in programma a Genova dal 22 al 24 maggio, rappresenta infatti il primo vero banco di prova internazionale della stagione azzurra e offrirà indicazioni molto più concrete sullo stato di crescita del gruppo guidato da Julio Velasco. Il debutto delle azzurre nel quadrangolare ligure sarà venerdì sera alle ore 21 contro la Serbia, una delle nazionali più prestigiose e vincenti dell’ultimo decennio. Un confronto dal peso specifico... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Serbia oggi, amichevole volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streamingDopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l’Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre... Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Il Calcio in TV oggi 19 maggio 2026 17.00 Italia-Serbia Under 15 (Amichevole)-VIVO AZZURRO 20.00 Monza-Juve Stabia (Playoff Serie B)-DAZN 20.30 Bournemouth-Manchester City (Premier League)-SKY 21.15 Chelsea-Tottenham (Premier League)-SKY x.com Aequilibrium Cup, l’Italia inizia il torneo amichevole contro la SerbiaLa Nazionale italiana femminile di pallavolo è pronta a tornare in campo l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026. Il prestigioso quadrangolare, in programma dal 22 al 24 maggio a Genova, vedrà impegna ... it.blastingnews.com Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streamingDopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l'Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre ... oasport.it