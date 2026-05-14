Italia-Francia oggi amichevole volley femminile | orario tv programma streaming

Oggi si svolge l’amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Francia, un incontro che segna il ritorno alle competizioni internazionali per la nazionale italiana. La partita si gioca in un contesto di preparazione e si può seguire in diretta streaming e in televisione, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. La sfida si inserisce nel calendario di una serie di incontri previsti per la stagione in corso.

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L’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Le azzurre campionesse olimpiche e iridate apriranno l’estate 2026 affrontando la Francia nelle due amichevoli in programma il 14 maggio a Biella e il 15 maggio a Novara, primi appuntamenti ufficiali di una stagione che porterà alla Volleyball Nations League e soprattutto all’Europeo casalingo di agosto. Più che due semplici test, le sfide contro le transalpine serviranno per capire quale direzione prenderà la nuova Italia di Julio Velasco. Dopo un biennio vissuto sempre al massimo livello, il ct argentino ha deciso di gestire con prudenza molte delle titolari storiche, lasciando riposare alcune delle protagoniste delle recenti vittorie internazionali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Italia-Francia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia si rimbocca le maniche in vista del fondamentale terzo impegno nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in... Leggi anche: Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming Temi più discussi: Biella accoglie le Azzurre campionesse del mondo: al Forum Italia–Francia; Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streaming; Federazione Italiana di Bocce - L’Italia femminile riparte da Cussignacco: amichevole di prestigio contro la Francia - FIB; Il grande volley approda a Biella e Novara: le azzurre di Velasco contro la Francia. RT @1962Greco: Altro che l'amichevole di sabato o la sfida del 13 maggio all'Olimpico. Io voglio rivivere quegli anni, anche con le sconf… x.com Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Le azzurre campionesse ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Francia, amichevoli volley femminile: orari, dove si giocano, streamingL'Italia incomincerà la stagione affrontando la Francia in due amichevoli, entrambe previste in Piemonte: la nostra Nazionale di volley femminile scenderà ... oasport.it