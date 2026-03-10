Italia Germania e Regno Unito lavorano insieme per risolvere la crisi di Hormuz

Italia, Germania e Regno Unito hanno annunciato di collaborare per garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Il premier britannico, la premier italiana e il cancelliere tedesco hanno deciso di lavorare insieme in modo stretto per affrontare le criticità legate a questa zona strategica. La comunicazione è stata ufficializzata tramite un accordo tra i rappresentanti dei tre paesi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il premier britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno concordato di "lavorare insieme strettamente" per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo ha riferito un portavoce di Downing Street, precisando che i tre leader hanno auto ieri sera una conversazione telefonica "sulla situazione in Merdio Oriente, discutendo dello stretto di Hormuz". Secondo quanto riferito, Starmer, Meloni e Merz "hanno concordato sulla vitale importanza della libertà di navigazione attraverso queste acque e hanno concordato di lavorare a stretto contatto nei prossimi giorni di fronte alle minacce iraniane". 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Iran, convocati i diplomatici di Italia, Francia, Germania e Regno UnitoLe autorità iraniane hanno convocato a Teheran gli ambasciatori o gli incaricati d’affari di Germania, Francia, Italia e Regno Unito, contestando il...

Caccia Gcap, Marrone (Iai): «La Germania in squadra con Italia, Regno Unito e Giappone? È uno stop all’asse Parigi Berlino»La Germania avrebbe sondato la disponibilità dell’Italia a farla entrare nel progetto Gcap, il caccia di sesta generazione che sta sviluppando con...

Tutto quello che riguarda Regno Unito

Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente, videomessaggio del Presidente Meloni; Colonnine auto elettriche, Italia meglio di Francia, Germania e Regno Unito; Iran, Europa batte un colpo: 3 paesi pronti ad 'azioni difensive', cosa dice Italia; Iran, vertice tra Meloni e i leader di Regno Unito, Francia e Germania.

Italia deferita alla Corte UE per inquinamento aria insieme a Francia, Germania, Ungheria e Regno UnitoLa Commissione UE lo ha deciso dopo la verifica degli indici di presenza in eccesso di particolato e per l'assenza di misure efficaci. In Italia in 28 zone di qualità dell’aria, comprese le regioni ... quotidianosanita.it

Italia terzo produttore (in aumento) di CO2 per usi energetici dell’Ue. Peggio di noi solo Germania e Regno Unito in cui i valori sono però in caloSecondo i dati Eurostat l'Italia è terza per produzione di anidride carbonica per usi energetici nell'Ue. Fanno peggio solo Germania e Regno Unito in cui tuttavia i valori sono in calo. Le emissioni ... quotidianosanita.it

Tre bombardieri nucleari e strategici USA arrivano nel Regno Unito. Tutti i dettagli - facebook.com facebook

Roman Abramovich contro il Governo del Regno Unito: «I 2,5 miliardi di sterline dalla vendita del Chelsea sono miei». Si accende lo scontro sulla destinazione dei proventi derivanti dalla cessione dei Blues x.com