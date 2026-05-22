Il rapporto commerciale tra Italia e Israele ammonta a circa 5 miliardi di euro all'anno, con scambi di beni e servizi tra i due paesi. L’Italia esporta principalmente prodotti farmaceutici, macchinari e alimentari, mentre importa tecnologia, componenti elettronici e prodotti chimici. La relazione economica si mantiene stabile nel tempo, anche in periodi di tensione politica. Questi dati evidenziano la presenza di scambi commerciali significativi, senza coinvolgere direttamente le dinamiche politiche tra i governi.

Nel clima incandescente che si è creato tra il governo italiano e Tel Aviv è interessante mostrare quali sono i nostri rapporti commerciali e quale sia, in concreto, il peso di Israele nella geografia economica dell’ Italia. Al di là della temperatura politica, i dati raccontano una relazione commerciale viva, concentrata su settori a medio e alto contenuto tecnologico, con un saldo nettamente favorevole a Roma. L’interscambio commerciale tra Italia e Israele si avvicina a 5 miliardi di euro. Nel 2025, secondo i dati riportati dall’ Italian Trade Agency di Tel Aviv, l’export italiano verso Israele è stato pari a 3,535 miliardi di euro, mentre l’import dall’economia israeliana si è attestato a 1,036 miliardi, con un forte avanzo commerciale per l’ Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italia-Israele, un rapporto commerciale che vale 5 miliardi. Ecco cosa esportiamo (e cosa ci vendono)

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