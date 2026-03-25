La Federazione degli sceneggiatori denuncia | I governi di destra ci inducono all’autocensura Ecco cosa dice sull’Italia di Giorgia Meloni il rapporto dell’FSE

La Federazione degli sceneggiatori ha pubblicato un rapporto in cui afferma che i governi di destra, tra cui quello italiano, stanno inducendo i creativi all’autocensura. Secondo il documento, le politiche e le prese di posizione di questi governi, compreso quello guidato da Giorgia Meloni, stanno influenzando le scelte artistiche e narrative nel settore. Il rapporto cita anche figure politiche di altri paesi europei e l’ex presidente statunitense come esempi di questa tendenza.

Donald Trump e numerosi governi di estrema destra europei, tra i quali viene citato anche quello italiano, hanno creato un «effetto paralizzante» che sta spingendo i creativi di tutto il vecchio continente all’ autocensura. Questa è l’allarmante conclusione di un rapporto presentato oggi dalla Federation of Screenwriters in Europe (FSE), un’associazione che riunisce 34 organizzazioni di sceneggiatori provenienti da 26 Paesi europei e rappresenta 10mila sceneggiatori professionisti. Ieri, durante la Series Mania, uno dei più importanti festival europei dedicati alle serie TV, organizzato ogni anno a Lille, in Francia, l’associazione ha anche... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Giorgia Meloni: «Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia e degli italiani». E pubblica i video degli scontri a MilanoGiorgia Meloni durissima contro i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri di Milano contro le Olimpiadi.

Giorgia Meloni e la destra hanno paura di perdere: ecco perché stanno picchiando sempre più duroI disastri di Trump, i sondaggi del referendum, il "tradimento" di Vannacci: gli ultimi rovesci scatenano la propaganda della maggioranza.