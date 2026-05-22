Il rapporto commerciale tra Italia e Israele vale circa 5 miliardi di euro all’anno, con scambi di beni e servizi tra i due paesi. L’Italia esporta principalmente prodotti farmaceutici, macchinari e alimentari, mentre importa tecnologia, elettronica e prodotti chimici. Nonostante le tensioni politiche, i flussi commerciali continuano senza soste significative. La presenza di aziende italiane in Israele e di prodotti israeliani nel mercato italiano evidenzia un legame economico consolidato, che si inserisce nella più ampia rete degli scambi tra i due paesi.

Nel clima incandescente che si è creato tra il governo italiano e Tel Aviv è interessante mostrare quali sono i nostri rapporti commerciali e quale sia, in concreto, il peso di Israele nella geografia economica dell’ Italia. Al di là della temperatura politica, i dati raccontano una relazione commerciale viva, concentrata su settori a medio e alto contenuto tecnologico, con un saldo nettamente favorevole a Roma. L’interscambio commerciale tra Italia e Israele si avvicina a 5 miliardi di euro. Nel 2025, secondo i dati riportati dall’ Italian Trade Agency di Tel Aviv, l’export italiano verso Israele è stato pari a 3,535 miliardi di euro, mentre l’import dall’economia israeliana si è attestato a 1,036 miliardi, con un forte avanzo commerciale per l’ Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italia-Israele, un rapporto commerciale che vale 5 milardi. Ecco cosa esportiamo (e cosa ci vendono)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tajani su Libano: Israele chiarisca attacco a colonna italiana Unifil

Sullo stesso argomento

La Federazione degli sceneggiatori denuncia: «I governi di destra ci inducono all’autocensura». Ecco cosa dice sull’Italia di Giorgia Meloni il rapporto dell’FSEDonald Trump e numerosi governi di estrema destra europei, tra i quali viene citato anche quello italiano, hanno creato un «effetto paralizzante» che...

L'Inter che domina in Italia non vale la Champions che conta. Cosa fare per tornare nel circolinoTre scudetti e due finali di Champions, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

La visita di Narendra Modi a Roma segna una svolta nel rapporto strategico tra India e Italia. Sul tavolo ci sono il corridoio IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor), la cooperazione nella difesa e co-produzione industriale, la sicurezza energetica e x.com

Italia-Israele, un rapporto commerciale che vale 5 milardi. Ecco cosa esportiamo (e cosa ci vendono)L’interscambio con Tel Aviv si avvicina ai 5 miliardi di euro. Noi vendiamo macchinari e prodotti alimentari, da Israele compriamo ortofrutta, chimica, fertilizzanti e farmaci generici ... panorama.it

In Italia si stringono accordi universitari con l’Iran e si boicotta IsraeleMentre da noi si è registrato l’aumento più consistente fra i paesi europei di segnalazioni di boicottaggio contro le università israeliane, a oggi non si ha notizia di un solo ateneo italiano che abb ... ilfoglio.it