L' Inter che domina in Italia non vale la Champions che conta Cosa fare per tornare nel circolino

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter continua a dominare in campionato, ma la sua performance in Champions League non raggiunge gli stessi livelli. Le squadre più competitive in Europa adottano moduli veloci, intensi e con una difesa a quattro. La differenza tra le due competizioni riguarda spesso l'intensità e la qualità delle occasioni create. La squadra si prepara a capire quali aggiustamenti servano per competere ai massimi livelli continentali. La strada verso il ritorno tra le migliori del continente passa anche attraverso queste evoluzioni tattiche.

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Tre scudetti e due finali di Champions, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. È i bilancio dei trofei e dei traguardi dell’Inter a partire dal 2020. Salvo recuperi e sorpassi sempre possibili, in fondo siamo nel 2026, l’Inter sarà ricordata come la squadra dominante del calcio italiano negli anni Venti, un po’ come la Juve nello scorso decennio. E non è un caso che queste performance sulla Torino-Milano siano accomunate dalla figura di Beppe Marotta, il dirigente più vincente degli ultimi 15 anni. A Marotta manca la Champions. L’ha sfiorata per quattro volte. Quattro finali, tutte perse, due con la Juve e due con l’Inter. Immaginiamo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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