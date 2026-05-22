Italia crisi del dolore | 8 italiani su 10 soffrono costi a 4 miliardi

In Italia, otto persone su dieci dichiarano di soffrire di dolori legati alla salute muscolare, con una spesa complessiva di circa quattro miliardi di euro. Lo smart working, diffuso negli ultimi anni, ha portato a cambiamenti nelle abitudini lavorative che potrebbero influenzare la condizione fisica dei lavoratori. La prevenzione di problemi muscolari e scheletrici potrebbe ridurre significativamente i costi sostenuti dal sistema sanitario pubblico. Questi aspetti vengono analizzati in un panorama sempre più attento alle conseguenze di stili di vita e di lavoro.

? Punti chiave Come influisce lo smart working sulla salute muscolare dei lavoratori?. Perché la prevenzione potrebbe far risparmiare miliardi al sistema sanitario?. Quali sono le nuove molecole che riducono l'uso di farmaci tradizionali?. Chi deve finanziare la corretta ergonomia degli spazi di lavoro domestici?.? In Breve Malattie professionali muscoloscheletriche al 71,5% nel 2024 secondo dati Inail.. Smart working aumentato di 6,5 volte rispetto ai livelli del 2019.. Prevenzione mirata potrebbe recuperare oltre 1,72 miliardi di euro ogni anno.. Vendite analgesici orali cresciute di 3 milioni di confezioni tra 2019 e 2024.. Otto italiani... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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