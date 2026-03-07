Energia l’effetto della crisi in Medio Oriente | fino a 10 miliardi di costi in più per le imprese

L'escalation militare in Medio Oriente, con l'attacco di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran, sta provocando un aumento dei costi energetici per le imprese italiane. Si stimano fino a 10 miliardi di euro in spese aggiuntive, mentre le aziende devono affrontare queste variazioni nei prezzi dell'energia. La situazione mette sotto pressione il settore produttivo e commerciale del paese.

Le stime della Cgia dopo l'attacco all'Iran: rincari di gas ed elettricità spinti dalle tensioni geopolitiche. Confindustria Verona attiva la "Linea Rossa" per monitorare le difficoltà delle aziende L'escalation militare in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele e Usa nei confronti dell'Iran, rischia di avere ripercussioni significative sui costi energetici delle imprese italiane. Secondo le stime dell'Ufficio studi della Cgia, l'attacco militare all'Iran iniziato nei giorni scorsi potrebbe presentare alle aziende un conto aggiuntivo vicino ai 10 miliardi di euro nel 2026, a causa dell'impennata dei prezzi di gas ed energia elettrica registrata sui mercati.

Crisi in Medio Oriente, l'allarme di Confapi Emilia: "Rischio speculazione su costi e prodotti. Tutelare imprese e cittadiniIl presidente Alberto Meschieri: "Intervenire tempestivamente ma con misura sui prezzi con operazioni temporanee almeno per i prodotti ottenuti con...

Crisi in Medio Oriente e prezzi dell'energia: la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla filiera dei carburantiLa situazione internazionale e l'acuirsi della crisi geopolitica nel Medio Oriente stanno procurando significative tensioni sui prezzi dei prodotti...

Gli effetti del conflitto in Medio Oriente sui prezzi dell’energia in EuropaGli attacchi militari in Medio Oriente e l’effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz hanno innescato uno dei movimenti più bruschi nei mercati europei del gas dell’ultimo anno, con l’indice di ... energiaoltre.it

Come la guerra in Medio Oriente agita l'Europa: diplomazia, energia e scontri politiciL'escalation in Medio Oriente rimescola le carte in Europa: dalla cooperazione militare alle tensioni diplomatiche, passando per il dossier energetico e le critiche alla leadership della UE ... notizie.it

Ombre russe sul Medio Oriente. Per il Washington Post dietro alla rappresaglia iraniana contro le basi americane ci sarebbe Mosca. Un’opzione su cui la Casa Bianca ha minimizzato, dicendo che un’eventuale complicità “non farebbe la differenza”. Dopo la te x.com

È il settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Oltre ai tre paesi belligeranti (Stati Uniti, Israele e Iran) sono stati coinvolti, in vari modi: Libano, Siria, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Turchia, Cipro, Sri Lanka, Oman, Az - facebook.com facebook