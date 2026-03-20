Boom di casi di Epatite A in Campania | Diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi 10 anni Sintomi cibi a rischio e cosa fare per evitare il contagio

In Campania, i casi di epatite A sono aumentati fino a raggiungere i 133, con una diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi dieci anni. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie, che stanno monitorando la diffusione e fornendo indicazioni su sintomi e cibi a rischio. Si stanno anche adottando misure per limitare il contagio e informare la popolazione.

La Campania sta affrontando un picco preoccupante di casi di epatite A, saliti a quota 133. A Napoli, dove i dati dell’Asl 1 Centro segnalano una diffusione del virus dieci volte superiore alla media dell’ultimo decennio (passando da 3 casi a gennaio a 43 nei primi diciannove giorni di marzo), il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente e perentoria: è fatto divieto assoluto di somministrare e consumare frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici.L’impennata, che gli esperti ritengono legata al consumo di frutti di mare crudi tipico del periodo natalizio, ha spinto le autorità regionali a i ntensificare i controlli sull’intera filiera ittica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Boom di casi di Epatite A in Campania: “Diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi 10 anni”. Sintomi, cibi a rischio e cosa fare per evitare il contagio Articoli correlati Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi(Adnkronos) – La Campania è alle prese con un picco di epatite A che si ritiene collegato al consumo di frutti di mare crudi tipico delle feste... Leggi anche: Aumentano i casi di influenza, cosa c’è da sapere: sintomi, durata, contagio e variante K Una selezione di notizie su Boom di casi di Epatite A in Campania... Temi più discussi: Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi; Epatite A in Campania, boom di casi. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso. Boom di casi di epatite A in Campania, rafforzate le attività di controlloBoom di casi epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla luce ... ansa.it Epatite A, boom di casi in Campania: la Regione rafforza le attività di controlloBoom di casi di epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla lu ... tgcom24.mediaset.it La protesta dei fuorisede. TikTok, boom di #iovotono x.com Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla. Finora 133 casi complessivi, "serve la massima attenzione" #ANSA - facebook.com facebook