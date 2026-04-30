Un nuovo saggio analizza come il livello di spesa pubblica e il divario fiscale influenzino l’economia italiana. Secondo l’autore, la spesa pubblica rappresenta il 51% del Pil, mentre il divario fiscale con la Spagna si attesta al 6%, ostacolando la competitività del paese. Questi dati sono al centro di un confronto tra le diverse strategie per rilanciare la crescita economica nazionale.

? Cosa sapere Benedetto analizza nel saggio Liberale è spesa pubblica al 51% del Pil italiano.. Il divario fiscale del 6% rispetto alla Spagna frena la competitività nazionale.. Il presidente della Fondazione Einaudi, Benedetto, ha delineato nel suo nuovo volume Liberale è. Predicare inutilmente una strategia di riforma strutturale per contrastare il debito pubblico e la paralisi burocratica che frenano lo sviluppo del Paese. Attraverso le pagine del saggio pubblicato da Rubbettino, l’autore analizza le criticità che impediscono all’Italia di competere con i partner europei, evidenziando come le attuali scelte di spesa e la gestione della pubblica amministrazione stiano penalizzando la capacità produttiva nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito e tasse: la strategia per sbloccare l’economia italiana

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