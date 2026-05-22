Secondo il Rapporto annuale 2026 dell’Istat, circa 6,6 milioni di persone non sono riuscite ad avere i figli che desideravano. Tra le ragioni principali ci sono difficoltà economiche e incertezze legate al lavoro. Solo il 30% delle persone intervistate ha dichiarato di aver già avuto il numero di figli che voleva. Questi dati evidenziano come le condizioni finanziarie e lavorative influenzino le decisioni di maternità e paternità in Italia.

Il calo delle nascite in Italia non si spiega solo con il fatto che sempre più persone non vogliono figli, ma anche con il divario tra il numero di figli desiderati e quelli avuti. Secondo il Rapporto annuale 2026 dell’Istat, sono 6,6 milioni le persone che dichiarano di aver rinunciato ad avere figli che avrebbero voluto. Il dato va letto insieme ad un altro: tra le persone tra i 18 e i 49 anni che dicono di non voler avere figli in futuro (9,8 milioni), solo il 5,5% afferma che i figli non fanno parte del proprio progetto di vita. Tre su dieci hanno già avuto il numero di figli che desideravano, mentre la quota più grande, il 62,2%, dice di non avere avuto il numero di figli che avrebbe voluto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Istat, 6,6 milioni di persone non hanno avuto i figli che desideravano: problemi economici e insicurezza sul lavoro frenano i progetti genitoriali

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Istat: 6,6 milioni di persone desiderano figli ma rinunciano ad averli

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Presentato stamani il Rapporto ISTAT per l'anno 2026: 1) Ben 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. 2) Per coloro nati tra il 1980 e il 1994, la quota di persone che sperimenta una mobilità verso il basso. 1/2 x.com

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