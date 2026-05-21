Messner pentito per l' eredità lasciata ai figli | Appena hanno avuto tutto mi hanno messo da parte La replica di uno di loro

Reinhold Messner ha espresso rammarico per come si sono evolute le relazioni con i suoi figli, affermando che appena hanno ricevuto l’eredità si sono allontanati da lui. Le tensioni tra l’alpinista e i suoi figli sono state al centro di discussioni da diversi anni. Recentemente, Messner ha commentato pubblicamente la situazione, sottolineando le sue sensazioni di delusione. Uno dei figli ha risposto a queste dichiarazioni, cercando di chiarire la propria posizione.

Reinhold Messner è tornato sulle difficili tensioni che da anni segnano la distanza con i suoi figli Layla, Magdalena, Simon e Anna Juditha. Al centro c'è l'eredità che 'il re degli Ottomila' ha già lasciato loro in larga parte. Gesto di cui si è detto e continua a dirsi pentito per le. 🔗 Leggi su Today.it

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“Ero ingenuo, ho lasciato ai miei figli l’eredità da vivo. Ora mi hanno messo da parte, dicono ‘il vecchio non è più capace'”: le dure parole di Reinhold Messner e la replica del figlio SimonNel luglio del 2024 al tedesco Apotheken Umschau aveva parlato con amarezza dei suoi figli: “Il nostro rapporto è teso.

Messner: ‘I figli mi hanno messo da parte dopo l’eredità? Punti chiave Perché i figli di Messner hanno negato le accuse del padre? Come ha reagito Simon alle dichiarazioni sulla spartizione del patrimonio?...