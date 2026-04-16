La banalità del quotidiano - mostra fotografica

IX MOSTRA DEL LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E CULTURA DI SAN GIULIANO MILANESE9-10 e 16-17 Maggio 2026Anche quest’anno, tra i numerosi eventi culturali promossi dall’Associazione Roccabrivio ETS, impegnata da oltre 40 anni nella tutela e nella valorizzazione del prezioso complesso di Rocca Brivio, è.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Argomenti più discussi: Le perle di vetro, la banalità del dottor Morte; NICHELINO – Al Superga lo spettacolo ‘La banalità del bene’; Trump e Netanyahu, la banalità del male: il rischio che ciò che è profondamente ingiusto e disumano venga percepito come normale, accettabile, inevitabile (Irina Smirnova); Al Teatro Jenco. Sandokan accende l’immaginazione.

Mi dà fastidio ripetere la banalità del “non è mai solo calcio”, ma poi vedi questo video del bambino del Nottingham Forest che guarisce dalla leucemia e ti ritrovi a frignare come un vitello x.com

"L'intervento di Meloni è stato veramente una sequenza di banalità, di cose senza senso, di luoghi comuni e anche, diciamo, parliamoci chiaro, di uscite un po' da parvenu. La frase, l'espressione latina pronunciata sbagliando l'accento: si dice respòndeo. A - facebook.com facebook