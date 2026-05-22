Il governo israeliano ha deciso di affidare a un gruppo di esperti la revisione della strategia di comunicazione, nota come Hasbara, con l’obiettivo di migliorare l’immagine del paese all’estero. La decisione arriva in un momento di crescenti tensioni politiche e di critiche internazionali verso alcune azioni di figure di governo. Nel frattempo, alcuni interventi di un ministro hanno suscitato reazioni negative, portando a una perdita di credibilità del primo ministro. Questi sviluppi sono al centro delle recenti discussioni politiche nel paese.

? Punti chiave Come cambierà l'immagine di Israele con un team di esperti?. Perché le azioni di Ben-Gvir danneggiano la credibilità di Netanyahu?. Chi potrà davvero frenare le dichiarazioni provocatorie dei ministri estremisti?. Quali conseguenze avrà il passaggio dalla propaganda politica alla gestione tecnica?.? In Breve Yair Lapid aveva condizionato la partecipazione al governo all'allontanamento dei ministri radicali.. Ben-Gvir ha scatenato polemiche per le esultanze riguardo ai detenuti della flotilla.. L'estremismo di Ben-Gvir ha colpito sacerdoti e pellegrini cristiani in episodi di sputate.. Le prossime consultazioni elettorali sono previste tra i mesi di settembre e ottobre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele, Bennett punta su esperti per la nuova strategia Hasbara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Hasbara” in crisi, Israele non paga i suoi influencer: cause per Milioni di dollariLa direzione per la diplomazia pubblica nazionale di Israele, nota con il termine ebraico Hasbara e responsabile della propaganda ufficiale del...

Tempesta di droni: la nuova strategia iraniana che sfida Usa e IsraeleNel quadro del confronto tra Iran, Stati Uniti e Israele nel biennio 2025–2026, Teheran ha progressivamente ricalibrato il proprio strumento militare...

Bennett e Lapid, forse Eisenkot. Primo passo di un altro Israele dopo NetanyahuQuesta è l’apertura di una nuova era per il nostro amato Paese. Naftali Bennett, ex primo ministro israeliano, leader dell’opposizione a Benjamin Netanyahu, ha scelto queste parole per segnare il ... huffingtonpost.it

Israele, Bennet e Lapid insieme alle elezioni per sfidare Netanyahu VIDEO(askanews) ISRAELE - L'ex primo ministro Naftali Bennett e il leader dell'opposizione Yair Lapid, che ha ricoperto brevemente la carica di premier nel 2022, si presenteranno insieme alle prossime ... ilgazzettino.it