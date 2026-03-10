Hasbara in crisi Israele non paga i suoi influencer | cause per Milioni di dollari

La direzione per la diplomazia pubblica di Israele, nota come Hasbara, è coinvolta in diverse cause legali per milioni di shekel non versati ai suoi influencer. Questa istituzione, responsabile della propaganda ufficiale del paese, si trova al centro di dispute giudiziarie che coinvolgono pagamenti non effettuati. Le controversie legali sono state avviate da vari influencer e soggetti coinvolti nel settore della comunicazione.

La direzione per la diplomazia pubblica nazionale di Israele, nota con il termine ebraico Hasbara e responsabile della propaganda ufficiale del paese, si trova al centro di una serie di cause legali per milioni di shekel non pagati. Secondo un’inchiesta pubblicata dal quotidiano israeliano Calcalist, ex collaboratori, contractor e aziende private che hanno fornito servizi a partire dall’ottobre 2023 – nei mesi immediatamente successivi all’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre e all’inizio dell’offensiva israeliana a Gaza – denunciano ritardi o mancati pagamenti per il lavoro svolto. La notizia è stata ripresa e approfondita da vari organi di stampa, tra cui Middle East Eye, che cita direttamente il report di Calcalist. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Hasbara” in crisi, Israele non paga i suoi influencer: cause per Milioni di dollari Articoli correlati Hasbara: come Israele ha lanciato su google migliaia di annunci politici aggirando le regole europeeSu Google, in diversi Paesi europei, stanno circolando da mesi annunci politici riconducibili direttamente al governo israeliano, nonostante la... Semiconduttori: Applied Materials paga 252,5 milioni di dollari per export illegali in Cina. Indagini concluse.Applied Materials Patteggia con gli USA: 252,5 Milioni di Dollari per Violazioni dell'Export Verso la Cina Il gigante statunitense delle...