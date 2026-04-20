Negli ultimi due anni, tra il 2025 e il 2026, è stato osservato un incremento delle attività militari dell’Iran, che ha adottato una strategia basata sull’uso di droni come strumento principale. Questi velivoli sono stati impiegati per aumentare la pressione su Stati Uniti e Israele. La modifica delle modalità operative mira a mantenere una presenza costante e sostenibile nel tempo, rafforzando le proprie capacità militari in un contesto di tensione regionale.

Nel quadro del confronto tra Iran, Stati Uniti e Israele nel biennio 2025–2026, Teheran ha progressivamente ricalibrato il proprio strumento militare secondo una logica di sostenibilità operativa e pressione continuativa. In questo scenario, l’espansione della produzione di sistemi aerei senza pilota (UAV) si configura come un elemento cardine di tale trasformazione, con implicazioni sia sul piano tattico sia su quello strategico regionale. Cosa sappiamo. Le dichiarazioni relative a un incremento fino a dieci volte della produzione di UAV rispetto alla fase pre-conflitto suggeriscono, secondo diverse analisi, una riorganizzazione del comparto industriale orientata alla produzione seriale e alla resilienza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tempesta di droni: la nuova strategia iraniana che sfida Usa e Israele

New Leader's First Statement: US Bases Must Leave NOW | Hormuz Blockade – Mahmood OD

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