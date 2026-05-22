Irlanda uomo soffocato in strada dalla polizia come George Floyd per aver rubato un flacone di profumo

Un uomo di 35 anni di origine congolese è deceduto in Irlanda dopo essere stato immobilizzato da alcuni agenti di sicurezza fuori da un grande magazzino nel centro di Dublino. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato soffocato durante l’intervento e le autorità stanno esaminando la vicenda. La notizia ha suscitato attenzione locale e ha portato a indagini sulla condotta delle persone coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica o sulle eventuali accuse.

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