Irlanda uomo soffocato in strada dalla polizia come George Floyd per aver rubato un flacone di profumo
Un uomo di 35 anni di origine congolese è deceduto in Irlanda dopo essere stato immobilizzato da alcuni agenti di sicurezza fuori da un grande magazzino nel centro di Dublino. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato soffocato durante l’intervento e le autorità stanno esaminando la vicenda. La notizia ha suscitato attenzione locale e ha portato a indagini sulla condotta delle persone coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica o sulle eventuali accuse.
Yves Sakila, 35enne di origine congolese, è morto in Irlanda dopo essere stato immobilizzato e soffocato da alcuni agenti addetti alla sicurezza fuori dal grande magazzino Arnotts in Henry Street, a Dublino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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